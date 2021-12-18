Реконструкцию набережной «Ривьера» в Сочи планируют завершить в 2023 году

Завершить реконструкцию набережной планируют в 2023 году Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проводят третий этап реконструкции набережной «Ривьера». Накануне в ходе пресс-тура журналистам рассказали о проекте завершающей ступени ремонта.

Так, по планам третьего этапа, между рекой Сочи и набережной «Ривьера» возводят пешеходный мост. Объект планируют создать как новый экскурсионный пункт благодаря дизайну. В основу проекта набережной входят такие материалы, как дерево, бетон, стекло, базовые цвета.

– Мост соединит две набережные. Тогда по концепции «Две реки – одно море» в Сочи появится единая прогулочная территория, которая будет начинаться с набережной реки Сочи от «Ривьеры» и продолжится до микрорайона Мацеста, – отметил мэр Алексей Копайгородский.

На третьем этапе запланировано и строительство пятизвездочного отеля «Лотте Ривьера Сочи», управляемого южнокорейским объединением. Его возведут к 2025 году.

Напомним, второй этап реконструкции набережной «Ривьера» завершили весной этого года.