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Общество19 декабря 2021 8:34

На Кубани за сутки выявили 765 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 8 месяцев
Источник:kp.ru
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На Кубани за сутки выявили 765 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани за сутки выявили 765 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани сдали 765 положительных тестов на коронавирус за сутки. Больше всего заболевших выявили в Краснодаре.

Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 235 человек. Еще 68 положительных тестов пришло жителям Сочи. У 47 пациентов выявили инфекцию в Новороссийске.

Также в пятерку самых зараженных муниципалитетов Кубани вошли Динской и Тихорецкий район. Здесь положительный тест пришел 36 и 30 людям соответственно.