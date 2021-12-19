На Кубани за сутки выявили 765 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани сдали 765 положительных тестов на коронавирус за сутки. Больше всего заболевших выявили в Краснодаре.

Здесь диагноз COVID-19 подтвердился у 235 человек. Еще 68 положительных тестов пришло жителям Сочи. У 47 пациентов выявили инфекцию в Новороссийске.

Также в пятерку самых зараженных муниципалитетов Кубани вошли Динской и Тихорецкий район. Здесь положительный тест пришел 36 и 30 людям соответственно.