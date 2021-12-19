23-метровый фонтан в Сочи ликвидировали Фото: instagram.com/mup_vodokanal_sochi/

23-метровый фонтан в Сочи ликвидировали. Он образовался из-за прорыва труба.

Утром воскресенья началось для жителей курорта неожиданно. Прямо под окнами забил 23-метровый фонтан.

Сошедший сель повредил участок магистрального водопровода. Он вызвал локальное подтопление.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Без воды остались около тысячи местных жителей.

Специалисты ликвидировали последствия аварии. Они восстановили участок раньше, чем планировали.