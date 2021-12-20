Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 декабря 2021 8:41

Главой города Ейска официально назначен Роман Бублик

Он несколько месяцев исполнял обязанности градоначальника
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Роман Бублик. Фото пресс-службы администрации Ейского района

Роман Бублик. Фото пресс-службы администрации Ейского района

В городском центре народной культуры состоялась очередная сессия Совета Ейского городского поселения. Главой официально назначен Роман Бублик.

- На должность выдвигались три кандидата. Победу одержал Роман Бублик, - написал на своей странице в Telegram-канале вице-губернатор Игорь Чагаев.

Ранее Бублик исполнял обязанности главы Ейска. И.о. он был назначен в сентябре этого года.

Бублик родился в станице Должанской. Свою трудовую деятельность начал юристом. В 2017 году был избран заместителем председателя Совета Ейского района и председателем Совета молодых депутатов. В 2020 году стал зампредседателя Совета молодых депутатов Краснодарского края от муниципальных районов.