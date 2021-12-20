В Сочи будут судить мужчину, стрелявшего в бездомную собаку

Мужчина не единожды пытался причинить вред здоровью животного. Фото: https://t.me/soch01

В Сочи состоится суд над мужчиной, расстрелявшим бездомную собаку. Его будут судить за жестокое обращение с животным.

В апреле 2021 года в Лазаревском районе мужчина сделал несколько выстрелов в бездомную собаку. К счастью, животное выжило. Зоозащитники все это время старались привлечь внимание властей и общественности к произошедшему. Очевидцы рассказывали, что мужчина не единожды пытался причинить вред здоровью этой собаки.

– В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Суд назначили на 20 декабря, – рассказали общественники.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи погибли двое мужчин в пожаре. Ведется следствие.