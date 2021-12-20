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Общество20 декабря 2021 12:51

Губернатор Кубани поздравил сотрудников органов безопасности РФ с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие прошло 20 декабря
Источник:kp.ru
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Сотрудники органов безопасности РФ 20 декабря отмечают профессиональный праздник Фото: пресс-служба краевой администрации

Сотрудники органов безопасности РФ 20 декабря отмечают профессиональный праздник Фото: пресс-служба краевой администрации

Сотрудники органов безопасности РФ сегодня, 20 декабря, отмечают профессиональный праздник. Слова поздравления работниками выразил губернатор Кубани.

- За спокойствие миллионов жителей и гостей региона стоит ежедневный нелегкий труд специалистов высочайшего класса – одних из лучших в стране. Вы умеете действовать на упреждение, реагировать на любые угрозы, решительно давать отпор тем, кто стремится расколоть общество, - отметил Вениамин Кондратьев. - Кубань сегодня остается одним из безопасных регионов для жизни, отдыха, ведения бизнеса. От имени жителей края благодарю вас за надежность, профессионализм и верность долгу.

В этот день прошло торжественное мероприятие, которое провел начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Сергей Захарихин. Лучшим работникам вручили медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» II и III степеней.