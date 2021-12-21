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Общество21 декабря 2021 19:44

На улице Красной в Краснодаре вновь работает иллюминация

Уличное декоративное освещение отключали в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции
Евгения ХАЛИКОВА
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На Красной снова зажглись круги

На Красной снова зажглись круги

Фото: Варвара ДЫМ

На центральной улице краевого центра снова переливаются разными цветами шары. Уличная подсветка была отключена год назад в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В администрации Краснодара тогда эти меры назвали вынужденными и связали с напряженной эпидситуацией в регионе.

Позже власти города объявили конкурс на новый дизайн освещения улицы Красной и любимые горожанами фонари были сняты. На конкурс поступило много идей. Однако об его итогах ничего не сообщили.

В начале декабря 2021 года на центральную улицу вернулись привычные разноцветные круги. Теперь горожане ждут, когда улицу вновь сделают пешеходной по выходным дням. Напомним, сейчас Красная закрыта для пешеходов из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничения действуют до 18 января.