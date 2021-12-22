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Общество22 декабря 2021 20:19

Поисками мужчины с ружьем занялась полиция Краснодара

Вооруженного прохожего заметили в одном из спальных микрорайонов города
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре мужчина с ружьем прогуливался по улицам

В Краснодаре мужчина с ружьем прогуливался по улицам

Фото: Андрей АБРАМОВ

В краснодарском микрорайоне Юбилейный внимание людей привлек странный прохожий. При мужчине было ружье, которое он переносил без чехла. По словам очевидцев, вооруженный человек был замечен на аллее Чекистов.

- В настоящее время на основании этой информации проводится проверка, устанавливается личность данного человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировала «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, что 19 декабря также в Юбилейном микрорайоне краевого центра рядом с детской площадкой прозвучали выстрелы. Отдыхающие на скамейке мужчины ради развлечения палили в воздух из пистолета, похожего на травматический.