После драки в трамвае Краснодара из-за пассажирки без маски транспорт больше не останавливают

Потасовка в краснодарском трамвае №10 произошла 13 ноября. Тогда трамвай встал, когда одна из пассажирок - Лада Кирьянова - отказалась выйти из вагона, потому что была без маски.

- По громкоговорителю вагоновожатая объявила, что никуда не поедет, если я маску не надену. Но у меня не было ее с собой. А люди просто начали оскорблять и призывать, чтобы я покинула трамвай, - рассказывала "КП" - Кубань" Лада.

Ладу ударили несколько раз из-за вынужденного простоя. Тогда она записала происходящее на камеру мобильного телефона. Однако уголовное дело в отношении ее обидчиков возбуждать не стали.

- При этом отказ ничем по существу не мотивирован — ведь полицейские не потрудились даже установить и опросить тех самых пассажиров, которые линчевали Ладу под предводительством кондуктора. Да и самого кондуктора тоже никто не опрашивал. То есть никаких мер предварительного расследования предпринято не было, Лада еще на больничном, а в возбуждении дела уже отказано, — заявил адвокат бюро "Правовой статус" Алексей Иванов.

Однако саму женщину оштрафовали за отказ надеть маску в общественном месте.

Между тем после драки в трамвае вагоновожатые больше не останавливают составы, даже если в салоне есть противники ношения масок.

К слову, средства защиты и антисептики можно найти на входе в салон. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, и ношение масок обязательно во всех общественных местах.