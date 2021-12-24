Цена проезда изменится с 28 до 32 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд в общественном транспорте Новороссийска подорожает до 32 рублей. Ранее за поездку необходимо было заплатить 28 рублей. Изменения коснутся только частных перевозчиков.

Оплату проезда повысят уже с 27 декабря.

Как объясняют перевозчики, стоимость поездок не изменялась с 2020 года. Меру предприняли в связи с общим повышением цен. Дополнительно несколько рублей снимается за счет безналичной оплаты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что цена проезда в кубанских электричках изменится с 1 января 2022 года.