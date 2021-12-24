Мужчине выпишут штраф Фото: ОГИБДД Кропоткина

Водитель автобуса возил пассажиров с открытой дверью в Кропоткине. Кадры распространились в соцсетях, на которые отреагировали правоохранители. Водителя привлекли к административной ответственности, сообщает отдел ГИБДД Кропоткина.

- На водителя, который осуществлял перевозку пассажиров на технически неисправном автобусе (неисправна дверь), вынесено постановление по делу об административном правонарушении. Со слов мужчины и должностного лица, осуществляющего выпуск на линию, данная неисправность возникла после выпуска на линию. – сообщили в ОГИБДД города.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что мать четверых детей, которую избили и оскорбили в трамвае Краснодара, не добилась возбуждения уголовного дела. При этом из-за пассажиров без маски транспорт больше не останавливают.