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Общество24 декабря 2021 16:14

Прокуратура Республики Адыгея дала оценку действиям кондуктора, высадившего школьниц из-за сломанного валидатора

Кондуктор общественного транспорта нарушил закон, отказав в проезде несовершеннолетним
Евгения ХАЛИКОВА
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Прокуратура Адыгеи провела проверку после случая с высадкой школьниц из троллейбуса. Фото: пресс-служба Прокуратуры Республики Адыгея

Прокуратура Адыгеи провела проверку после случая с высадкой школьниц из троллейбуса. Фото: пресс-служба Прокуратуры Республики Адыгея

Прокурор Республики Адыгея Игорь Шевченко поручил провести проверку соблюдения закона при оказании услуг по организованной перевозке пассажиров. 23 декабря кондуктор троллейбусного маршрута № 11 выгнал двух сестер-школьниц, которые не смогли оплатить свой проезд банковской картой из-за сломанного терминала безналичной оплаты.

- Установлено, что кондуктор муниципального унитарного предприятия «Майкопское троллейбусное управление» неправомерно отказал в перевозке двум школьницам и высадил их на ближайшей остановке, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе республиканской прокуратуры.

На территории РФ действует закон, запрещающий высаживать несовершеннолетних пассажиров из транспорта при отсутствии билета. Кондуктор должен был обеспечить проезд детей до нужной им остановки, поскольку они не достигли 16-летнего возраста. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Работники транспортного предприятия прошли дополнительный инструктаж, чтобы подобные случаи не повторялись.