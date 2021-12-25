В Анапе река вышла из берегов и подтопила двор жилого комплекса

В Сукко расчищают завалы. Фото: администрация Анапы

В Анапе река вышла из берегов и подтопила жилой комплекс «Резиденция Утриш». Об этом сайту «КП»-Кубань сообщили в мэрии курорта.

- В результате обильных осадков в реке Сукко поднялся уровень воды, что в сочетании с сильным ветром спровоцировало эффект нагонной воды. Речка вышла из берегов в районе ЖК «Резиденция Утриш», произошел перелив через улицу Утришскую. Оказался подтоплен двор жилищного комплекса. Угрозы подтоплений жилых домов нет, ситуация на контроле, - сообщили в мэрии.

Техника и спасатели откачивают воду в жилом комплексе.

- Проводится расчистка подмостового русла. Организована регулировка движения транспорта, - пояснили в администрации Анапы.

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