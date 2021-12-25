«Приготовьте вещи, продумайте пути отхода». В Краснодарском крае из-за сильных ливней готовятся к эвакуации

В Анапе подтоплены улицы. Фото: Анапское Черноморье

На Кубани на смену снегопадам пришли мощнейшие ливни. Они обрушились на Анапу, Новороссийск, Крымский и Абинский районы. Заливает с самого утра, 25 декабря. Во многих населенных пунктах вода в реках уже достигла критических отметок. В поселке Сукко, что под Анапой, местная речка уже даже вышла из берегов. Подтоплена дорога, соединяющая поселок с городом.

- Дорога в Сукко подтоплена, у нее дежурят наряды ДПС - помогают водителям, застрявшим в воде, - пояснили в МВД Анапы.

В поселке уже врубали сирены – предупреждали население об угрозе подтопления.

- Речка вышла из берегов в районе ЖК «Резиденция Утриш». Оказался подтоплен двор жилищного комплекса. Угрозы подтоплений жилых домов нет, ситуация на контроле, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации города.

Сейчас в поселке продолжают работать оперативные службы: там дежурят 10 единиц техники, спасатели, а также сотрудники полиции. Они расчищают подмостовое русло и регулируют движение по затопленному участку.

В Анапе продолжают работать оперативные службы. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Попросили собрать вещи, документы и продумать пути эвакуации и в Крымском районе.

- Вода начинает прибывать, предупреждаю всех, будьте готовы к эвакуации, за последние двадцать минут вода в реке поднялась на 8 сантиметров, - обратился к населению глава Крымского района Сергей Лесь. – Еще есть время до критических отметок, но по прогнозам, ливни еще будут. Есть большая угроза подтоплений.

В районе развернуты пункты эвакуации и тоже уже включали сирены – чтобы предупредить народ о надвигающейся стихии.

- Лить будет до конца дня, 25 декабря и 26 числа, - прогнозируют синоптики. – Поэтому на малых реках н водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами превышением неблагоприятных отметок.

- Если сбудется прогноз, территория Крымского поселения будет подтоплена, возможно отключение света, воды и газа, - предупреждают в Крымском районе. Здесь к непогоде очень внимательны. Именно в этом районе летом 2012 года из-за ливней вышла из берегов местная река и затопила половину города, погибли больше 100 человек.

Поэтому здесь просят заранее продумать для себя безопасное место. Поднять вещи, бытовую технику, отогнать транспорт на возвышенность.

- А еще набрать питьевой воды, запастись нескоропортящимися продуктами, зарядить телефоны, подготовить фонари и свечи и следить за новостями в социальных сетях, - пояснили в местной администрации. – Если будут включены сирены, то прерывистый звук означает быть бдительными и продумать пути эвакуации в безопасное место. Непрерывная сирена значит, что надо собрать необходимые документы и вещи и эвакуироваться в безопасное место. Во время ЧС звонить по номеру 112.

Подтопило и Новороссийск, где дороги из-за ливня превратились в реки. Дождь лил здесь в первой половине дня, 25 декабря, но к вечеру прекратился. На улицах работает водооткачивающая техника, специалисты справляются с последствиями стихии.