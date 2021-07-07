9 лет трагедии в Крымске: осужденные чиновники вышли на свободу, а пропавшего ребенка до сих пор ищут

Со дня трагедии в Крымске прошло 9 лет.

Тот ужас, который пережили жители Крымска и близлежащих населенных пунктов в ночь на 7 июля 2012 года, страшно представить. Дождь за считанные минуты превратился в залповый ливень. Вода, скопившаяся на возвышенностях, устремилась вниз, - волна из грязи, веток деревьев и камней сметала все на своем пути. Ночной кошмар поражал масштабами бедствия. Большая вода унесла жизни 156 человек... Как город живет после страшного наводнения спустя 9 лет.

Отсидели и вернулись к прежней жизни

Барахтающиеся в мутном потоке люди, плачущие от страха дети - тот июльский ад все пострадавшие вспоминают с комом в горле. Счет затопленных домов, пострадавших в наводнении, шел на тысячи. Стихийное бедствие, последствия которого устраняли сотни людей несколько недель подряд, стало одним из самых масштабных за всю историю страны. Но по-настоящему не по себе людям стало, когда выяснилось, что Крымск уходил под воду, а чиновники буквально сидели у телевизора. Именно из сюжетов СМИ местные власти узнавали об обстановке в районе. Выехать и помочь землякам на месте чинуши просто не удосужилось...

Глава Крымского района Василий Крутько был арестован в июле 2012-го. Его обвиняли в халатности и в том, что власти заранее не предупредили местных жителей о возможном стихийном бедствии. Свою вину руководитель муниципалитета признал частично, несмотря на то, что в суде не постеснялся признаться, что во время катастрофы смотрел новости по телевизору.

Свою вину в суде Василий Крутько признал частично.

Летом 2013 года его приговорили к шести годам колонии-поселении, в которых он пробыл ровно половину срока. Дело в том, что по закону он имел право на условно-досрочное освобождение после того, как отсидит три года. В итоге он подал прошение и вышел по УДО уже в 2016-м. После этого он вернулся в родной Темрюкский район, где живет и по сей день, стараясь вести скромный образ жизни.

Экс-мэра Крымска Владимира Улановского обвиняли в служебном подлоге и за это дали 3,5 года колонии-поселения. Свой срок он уже давно отсидел. Как говорят жители Крымска, сейчас он продолжает работать, но уже не госслужащим.

Владимира Улановского обвинили в служебном подлоге.

Виктор Жданов, который занимал пост заместителя руководителя управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района, отправился в колонию-поселение на 4,5 года. Как и другие чиновники, сейчас он на свободе, но, по некоторым данным, живет за пределами Краснодарского края.

Виктор Жданов вместе с Василием Крутько получили самые большие сроки.

Понесла наказание и глава поселка Нижнебаканского Ирина Рябченко. Стоит сказать, эта чиновница - единственная, кто выразила соболезнования родственникам погибших. Более того, услышав свой приговор, обжаловать его отказалась. Фемида, напомним, дала ей условный срок - 3,5 года. Стоит сказать, что еще во время предъявления ей обвинений женщине стало плохо - ее увезли в больницу в предынфарктном состоянии. С тех пор она так до конца и не выздоровела.

Ирина Рябченко - единственная, кто извинился перед близкими погибших.

Начальник угрозыска вышел на пенсию

Андрей Богус - полицейский, за здравие которого ставят свечки десятки людей. Их всех из бушующего потока спас тогда еще начальник угрозыска крымского РОВД. Во время наводнения правоохранитель вместе с коллегами старался помочь каждому. Благодаря Андрею Богусу уцелели четырехлетня и двенадцатилетняя девочки семьи Джафаровых, вытащил из воды он и беременную женщину с супругом Анжелу и Виктора Тереховых, а также еще одну пару, которая со дня на день ждала своего первенца, - Светлану и Олега Фадиных.

Помимо прочего полицейские помогли инвалиду, которого пришлось переносить на руках прямо в коляске. А еще спасли шестилетнюю девочку, которая осталась одна в затопленном автобусе, жену и 12-летнего сына погибшего коллеги опера угрозыска Юрия Масликова.

А Наталью Дворную с тремя маленькими детьми пришлось снимать с крыши дома и нести в безопасное место на плечах.

Сейчас Андрей Богус на пенсии. О той страшной ночи ему, как и коллегам, вспоминать тяжело.

Со спасенными Андрей Богус виделся лишь раз после наводнения.

- Эта тема болезненная для меня, - не раз признавался "Комсомолке" Андрей Богус. - Сложное, напряженное было время - люди пережили трагедию, многие в одночасье остались без крыши над головой...

Сам мужчина - многодетный отец. Его старшая дочка Дарья уже замужем, средняя Настя получила диплом, а сейчас к поступлению в вуз готовится и младшая - Катя. Так что у полицейского-спасителя - житейские заботы, все время он старается уделять семье.

КСТАТИ

Малыша все еще ищут...

Трагедия в Крымске унесла много человеческих жизней. Но самое страшное есть те, кто до сих пор спустя 9 лет, числится без вести пропавшим. Один из них - Артем Давдян. Этот мальчик исчез во время чудовищного наводнения. Кроха пропал вместе с отцом и дедом в ночь, когда на город обрушилась стихия.

- Я хваталась за проплывающие мимо машины и искала глазами мужа с сыном и свекром, но их нигде не было видно. Меня крутило в бурлящем потоке, как щепку, я больно ударилась о «КамАЗ», - рассказывала Татьяна о той страшной ночи. - Каким-то чудом выбралась на сушу. Потом, когда вода сошла, через МЧС сообщила родственникам, где нахожусь.

Позднее тело супруга Татьяны нашли в трех километрах от того места, где их подхватило потоком, а через несколько дней был обнаружен и свекр. А вот мальчик отыскать так и не удалось. Потому ориентировка на кроху по-прежнему всплывает в группах поисковых отрядов - надежда ни у родных, ни у волонтров еще не угасла.

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