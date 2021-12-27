На Кубани предупредили об ухудшении гидрологической ситуации

Ситуация ухудшается. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Затяжные и сильные дожди могут стать причиной подъема уровня рек до опасных отметок в ближайшие три часа. Ухудшение погоды ожидается до 29 декабря. Большая вода может прийти в Крымский, Абинский и Северский районы, а также Горячий Ключ.

На Черноморском побережье под удар стихии могут попасть Геленджик, Анапа, Новороссийск и Туапсинский район. Поднимутся реки в Тахтамукайском районе Республики Адыгеи.

- Гидрологическая ситуация ухудшается. Уровни воды в реках достигнут опасных отметок, - отметили в Краснодарском гидрометцентре.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" писала, что спасатели распространили экстренное сообщение на 27-28 декабря. В ряде районов возможны подтопления.