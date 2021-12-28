Администрация Краснодара прокомментировала конфликт рабочих и жильцов на Трудовой Славы

Конфликт разгорелся из-за спиленных деревьев. Фото: скрин видео

Конфликт между жильцами дома на Трудовой Славы и рабочими-озеленителями прокомментировали в мэрии Краснодара. Он произошел на Гидрострое у школы № 52. Узнав о том, что во двор приехали специалисты, которые рубят деревья, на улицу вышла пенсионера. Ей не понравилось, что весь палисадник был усыпан щепками. Женщина попросила порубочный билет. Но вместо документов получила отборный мат и удары. Она стала не единственной, кто пострадал от рук рабочих. У прохожего мужчины, который попытался вступиться за пожилую женщину, врачи диагностировали перелом руки.

Как рассказали в администрации Краснодара, ранее порубочный билет для проведения работ был выдан управляющей компании ТСЖ «Уют», а она в свою очередь наняла специализированную организацию.

- Билет позволял вырубить 13 деревьев, в том числе одну акацию, а также обрезать три дерева, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В самом ТСЖ «Уют» ситуацию не стали комментировать, отметив, что о конфликте слышат впервые. Сейчас в деле разбирается полиция.