В Сочи в круглосуточном режиме заработал оперштаб по проведению зимнего сезона

Фото: мэрия Сочи

Городской оперативный штаб, которым руководит глава Сочи Алексей Копайгородский, работает в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Штаб координирует работу оперативных и коммунальных служб Сочи, а также обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами. Кроме того, сотрудники сочинской администрации проводят мониторинг охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, средств размещения, объектов общепита и работы общественного транспорта.

– Наши мониторинговые группы проводят проверки соблюдения требований Роспотребнадзора на горнолыжных курортах. Особый интерес представляют те площадки, на которых предполагается массовое пребывание людей, – добавили в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, что в Сочи в период новогодних и рождественских праздников пройдут свыше 130 мероприятий.