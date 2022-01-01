Плохая видимость не дала пассажирам встретить Новый год на земле. Фото: Иван ВИСЛОВ

Около тысячи пассажиров из Краснодара и Сочи встретили Новый год в воздухе. А все из-за плотного тумана, который сказался на расписании аэропортов. Видимость была плохая - это не позволяло самолетам вылететь вовремя.

- В итоге произошла задержка сразу нескольких рейсов, - сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика».

На вылет из Краснодара в Красноярск и Москву отправились около 300 человек. А на прилет из Дубая в кубанской столице ожидали принять порядка 160 пассажиров.

Кроме того, из Сочи в новогоднюю ночь вылетел один рейс. А на прилет ожидались еще четыре борта. Всего около 700 человек пассажиров встречали 2022-й в воздухе.

Ранее сообщалось, что e самолета, летевшего из Москвы в Краснодар, обнаружили неисправность/