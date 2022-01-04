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Происшествия4 января 2022 10:28

Появилось видео со смертельным попаданием в лицо полицейского новогодней петарды

Мужчина скончался в больнице после неудачного запуска фейерверка
Юлия ЧУБАКОВА
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Трагедия со смертельным исходом произошла в ночь на 1 января в Кущевском районе Краснодарского края. Там сотрудник ДПС неудачно запустил праздничную петарду.

- 1 января около 00:05 в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время несения службы инспектор ДПС получил травму от попадания пиротехнического снаряда в голову, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В сети появилось кадры, на котором видно, как сотрудник ДПС и казак-дружинник под бой курантов направляются к обочине, чтобы установить фейерверк. Первую петарду заряжал казак. Из-за неосторожности пиротехника отлетела в лицо стоявшего рядом полицейского.

Напомним, мужчина скончался в больнице.