Трехлетний ребенок погиб в ДТП на Кубани

В аварии погибла девочка. Фото: krd.ru

В аварии в Славянском районе погибла трехлетняя девочка. ДТП произошло днем 5 января. 47-летний водитель «Фольксвагена» выехал на встречку на автодороге «Краснодар - Славянск на Кубани - Темрюк» и столкнулся с «Тойотой». Удар был такой силы, что от травм погибла девочка-дошкольница, еще четверо были госпитализированы.

- 49-летняя женщина-водитель «Тойоты» и 6-летний пассажир доставлены в больницу. Также за помощью к медикам обратились водитель и пассажир «Фольксвагена», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что в Краснодаре иномарка снесла остановку. К счастью, в этот момент рядом не было людей, никто не пострадал.