Момент странной гибели пешехода под колесами "Мерседеса" попал на видео в Краснодаре

Трагедия произошла 6 января

Трагедия случилась накануне вечером, 6 января, на пересечении улиц Красной и Карасунской в Краснодаре. Изначально появилась информация, что мужчину сбил автомобиль на пешеходном переходе. Однако позже пришло пояснение: пешехода никто не сбивал, его переехали, когда он, шутя, лег на проезжую часть.

Все происходящее попало на камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как неуверенной походкой мужчина переходит дорогу на зеленый сигнал светофора. Пока все по правилам с обеих сторон. Но в какой-то момент мужчина ложится перед стоящими автомобилями, а когда светофор зажигается красным, пытается встать. Но уже поздно.

Водитель "Мерседес", 20-летний парень, нажимает на педаль газа и переезжает тело.

- Личность погибшего установлена. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в пресс-службе УВД по Краснодару накануне.