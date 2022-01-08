2 ребенка пострадали в результате жесткой аварии на Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 ребенка пострадали в результате жесткой аварии на Кубани. Иномарки не поделили дорогу в Курганинске. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что ДТП произошло в пятницу, 7 января, в Курганинске. На пересечении улиц Серова и Розы Люксембург не поделили дорогу две иномарки.

По предварительной информации, виновницей аварии стала 39-летняя женщина. Она двигалась на автомобиле «Форд» и не уступила дорогу «Киа Рио» под управлением 34-летней женщины, которая двигалась по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили пять человек, в том числе два ребенка: 4 месяцев и 9 лет.