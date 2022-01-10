Солдата-срочника, осквернившего памятник на Кубани, привлекут к ответственности

Военнослужащий понесет наказание.

После ЧП в воинской части у Горячего Ключа Краснодарского края организована проверка. Там 7 января солдат-срочник осквернил памятник погибшим военнослужащим. Молодой человек показывал силовые приемы на скульптуре – дал пощечину, душил и пинал ее. Все действия были сняты на видео его сослуживцами под одобрительный смех.

- Военнослужащий будет наказан в административном и дисциплинарном порядке, - отметили в пресс-службе Южного военного округа. - Для нас это большая неприятность, и этот случай единичный, не характерный для вооруженных сил.

Известно, что солдат не служил в спецназе ГРУ, который дислоцируется в этой военной части.