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Происшествия14 января 2022 5:44

В Туапсинском районе из-за сильных осадков размыло участок дороги на берегу реки Большое Псеушхо

Склон частично разрушился
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ru

Фото: 23.mchs.gov.ru

12 января из-за дождя и снегопада поднялся уровень воды в реках Агой и Большое Псеушхо. В связи с этим размыло участок дороги в Георгиевском сельском поселении Туапсинского района.

- Вода подмыла опоры газопровода, береговую линию. Русло реки Большое Псеушхо частично перекрыто, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: instagram.com/georgievskoe_adm

Фото: instagram.com/georgievskoe_adm

Участок проезжей части размыло. В настоящее время организовано реверсивное движение. На месте работают спецслужбы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что нагонная волна в Азовском море может подтопить прибрежные территории пяти районов Кубани.