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14 января 2022 7:42

В минздраве Кубани прокомментировали ситуацию с поддельным дипломом медика у заведующей ФАПом

В отношении фельдшера в Мостовском районе возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
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Фельдшер работала по поддельному диплому

Фельдшер работала по поддельному диплому

Заведующая сельским ФАПом в Мостовском районе Кубани работала по поддельному диплому о медицинском образовании. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Более того, как специалист, переехавшая в сельскую местность, она получила компенсацию в 750 тысяч рублей. В отношении лжемедика возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: "мошенничество" и "использование заведомо поддельного документа об образовании".

Кроме того, "КП" - Кубань" выяснила, что заведующая сельской амбулатории является дочерью главного врача больницы в Мостовском районе.

- Сейчас во всем разбираются правоохранительные органы. Мы ждем результатов расследования, - прокомментировали "КП" - Кубань" ситуацию в минздраве Краснодарского края.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Краснодарского края.