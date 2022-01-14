На кубанском кладбище обнаружили тело заключенного

Мужчина отбывал наказание за серию преступлений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На кубанском кладбище обнаружили тело бывшего заключенного. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, все произошло в поселке Родники Белореченского района. В местный отдел полиции обратился охранник старого кладбища.

- Он сообщил о страшной находке в районе мебельной фабрики, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - По его словам, около здания лежит тело мужчины, признаков жизни он не подает.

На место выехали полицейские. Погибшего увезли в морг, где после экспертизы удалось установить личность мужчины. Как удалось узнать «КП» - Кубань», это 37-летний бывший заключенный. В 2013 году его осудили за кражу телефонов и мошенничество. В колонию строгого режима его отправили на три года. После освобождения он все еще оставался под вниманием сотрудников МВД.

- Этот мужчина, как лицо без определенного места жительства, был под административным надзором после освобождения из колонии. Известно, что он не раз попадал в ИВС после пьяных дебошей, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Но смерть его не связана с криминалом. У бывшего заключенного была последняя стадия туберкулеза.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Краснодарском крае нашли тело пропавшего мужчины. Для установления причин его смерти назначена экспертиза.