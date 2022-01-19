Вице-губернатор Кубани Анна Минькова сделала важное заявление по вирусу «омикрон» в регионе

На Кубани обнаружили два случая заболевания «омикроном» Фото: instagram.com/vice_governor23/

В Краснодарском крае обнаружили два случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Ситуацию с распространением COVID-19 в регионе обсудили вице-губернатор Кубани Анна Минькова и заместители глав муниципалитетов по соцвопросам совместно с главными врачами.

- На Кубани выявлены первые два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Вся система здравоохранения перешла в режим повышенной готовности, основной удар примут на себя поликлиники и службы скорой помощи. Доказано временем, что только вакцина реально спасает от тяжелого течения болезни. В очередной раз призываю жителей края сделать осознанный выбор и привиться, - отметила Анна Минькова.

Всего на Кубань поставлено 4,1 миллиона доз вакцины от COVID-19, а привиты в регионе 2,8 миллиона человек.

О заразившихся новым штаммом коронавируса жителях известно, что они в последнее время не покидали край. Сейчас пациенты находятся на самоизоляции.