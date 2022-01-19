В Краснодаре задержан подозреваемый в убийстве беглый тиктокер Алексей Щетинин

Алексей Щетинин

В одной из саун Краснодара задержан Алексей Щетинин. Мужчину подозревают в ряде преступлений, в том числе в убийстве, совершенном в декабре 2020 года в станице Ахтанизовской, и в стрельбе по полицейским из Анапы. В федеральном розыске Алексей Щетинин был с октября 2021 года.

Информацию о поимке подозреваемого дает районный паблик «Темрюк-Инфо». По данным администратора канала, Щетинина задержали и везут на допрос в Темрюк.

44-летний Алексей Щетинин был известен в кубанской блогосфере. Мужчина участвовал в съемках незамысловатых роликов жены и тещи. Позже женщины заявили, что ничего не знали о двойной жизни главы семьи. За поимку беглого тиктокера полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей. Возможно, деньги получит тот, кто навел правоохранительные органы на последнее укрытие Щетинина.