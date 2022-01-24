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Происшествия24 января 2022 10:52

Шторм разрушил жилые эллинги на побережье в Сочи

Близость к морю привела к размыву фундамента
Ева МУР
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Каждое лето здесь отдыхали тысячи россиян

Каждое лето здесь отдыхали тысячи россиян

Фото: Виктор КЛЮШКИН

Шторм разрушил жилые эллинги на побережье в Сочи. Из-за близости к морю фундамент строений не выдержал. Об этом сообщают жители курорта.

Каждое лето от желающих заселиться в эти дома не было отбоя. Пока неизвестно, снесут их или отремонтируют к будущему туристическому сезону.

Напомним, экстренные службы в Сочи рекомендовали не ходить в горы до конца суток 25 января. По прогнозам синоптиков, на курорте ожидается снег, гроза. На дорогах гололедица.