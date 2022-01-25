В Краснодарском крае семь человек заболели штаммом «омикрон»

Известно о семи случаях «омикрона» в Краснодарском крае. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый штамм «омикрон» распространяется в Краснодарском крае. На сегодняшний день его подхватили семь человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Первые случаи «омикрона» были зафиксированы на Кубани 19 января. Заболевшими стали двое мужчин из Краснодара. Они находились под наблюдением медиков.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала, что вице-губернатор Кубани Анна Минькова сделала важное заявление по вирусу «омикрон» в регионе.