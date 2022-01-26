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Общество26 января 2022 12:20

Более 550 человек и 36 единиц техники расчищают снег на улицах Краснодара

В городе чистят подземные переходы, тротуары, подходы к остановкам
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре продолжают расчищать заснеженные улицы Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре продолжают расчищать заснеженные улицы Фото: пресс-служба городской администрации

Более 550 человек и 36 единиц техники расчищают снег на улицах Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники чистят подземные переходы, а скопившийся снег выносят на улицу. В городе обрабатывают и тротуары с подходами к остановкам.

Расчищать снег планируют в течение дня. 27 января работы продолжатся.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре составили 110 протоколов на управляющие организации за нерасчищенные заснеженные дворы. Всего в городе проверили более 500 территорий вблизи домов.