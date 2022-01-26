Вечера-встречи выпускников отменили в школах Краснодара

Традиционные вечера встречи выпускников проходят в первую субботу февраля Фото: Иван ВИСЛОВ

Встречи выпускников отменены в школах Краснодара. Традиционные мероприятия в первую субботу февраля не проведут из-за распространения коронавируса, сообщили в департаменте образования краевой столицы.

Встречи выпускников, так же из-за пандемии, не проводились и в 2021 году.

Тем временем в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19 после новогодних каникул. Всего край посетили боле 500 тысяч туристов.