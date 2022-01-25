Рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников отмечен на Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Рост заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников отмечен на Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Всего в новогодние каникулы край посетили около 500 тысяч туристов.

– После 15 января видим рост заболеваемости, сегодня число пациентов – 935. Ситуация непростая, но она под контролем. Развернуто 28 ковидных госпиталей на 5700 коек, свободно более 25%. При необходимости развернем дополнительно 2 тысячи коек, - отметил Вениамин Кондратьев.

Напомним, на Кубани выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Тем временем прививку в регионе сделали более 2,9 миллиона человек. В крае граждан продолжают принимать в 332 пунктах вакцинации, в том числе 60 – в Краснодаре.

Кроме того, на Кубани стартовала прививочная кампания для подростков. В регион поставили специальную разработанную вакцину.