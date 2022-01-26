Прокуратура проводит проверку, почему инвалид-колясочник сам расчищал себе дорогу к аптеке в Краснодаре

Ролик с мужчиной на коляске, который лопатой убирал снег, вызвал бурную реакцию и массу обсуждений. Фото: tiktok.com/@likastark

Прокуратура Краснодара заинтересовалась мужественным поступком жителя города, прикованного к инвалидному креслу. Мужчина, несмотря на ограниченные возможности здоровья, расчищал тротуар от наледи возле своего дома по улице Войсковой.

- Прокуратурой Карасунского округа Краснодара в связи с размещенной в сети интернет информации о расчистке придомовой территории инвалидом-колясочником организована проверка соблюдения управляющей организацией требований федерального законодательства, - рассказали «КП» - Кубань» в надзорном ведомстве.

В настоящий момент установлено, что один из жителей города Краснодара на инвалидной коляске расчищал тротуар от снега в районе.

В проверке принимают участие и сотрудники муниципального управления по жилищным вопросам. К ответственности будет привлечена управляющая компания, в обязанности которой входит своевременная расчистка придомовой территории. Сумма штрафа может составить несколько десятков тысяч рублей.