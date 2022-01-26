Губернатор региона поблагодарил сотрудников скорой помощи, которые спасли жизнь бабушке, несмотря на непогоду, в Туапсинском районе

Фельдшер Анастасия Плахина. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поблагодарил фельдшера и водителя службы скорой помощи Туапсинского района за трудовой подвиг, которые они совершили. Бригада неотложки прошла 1,5 км по занесенной снегом дороге, сугробы на которой были по пояс людям.

– На вызов фельдшер Анастасия Плахина и водитель Игорь Колесников отправились ранним утром. Но уже в дороге поняли, что к дому автомобиль проехать не сможет из-за высоких сугробов. Не раздумывая, взяли тяжелые баллоны с кислородом и 1,5 километра с фонариками и навигатором шли пешком. На помощь задыхающейся бабушке подоспели вовремя. Это настоящие врачи, которые в любых условиях готовы исполнять свой служебный долг, – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Благодаря самоотверженности Анастасии Плахиной и Игоря Колесникова, задыхающаяся 100-летняя жительница Туапсе получила вовремя медицинскую помощь. На сегодняшний день состояние долгожительницы стабилизировалось, и она продолжает лечение в домашних условиях.