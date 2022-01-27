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Здоровье27 января 2022 12:47

Лицей закрыли на карантин из-за COVID-19 в Северском районе Кубани

В регионе также временно не работают два детсада
Светлана ОВДЕЙ
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В лицее выявили случаи заболевания коронавирусом Фото из архива КП

В лицее выявили случаи заболевания коронавирусом Фото из архива КП

Лицей закрыли на карантин в Северском районе Кубани. В учреждении обнаружили случаи заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Тем временем в регионе также не работают два детских сада – в Сочи и Выселковском районе.

72 учреждения не посещает 171 группа. На дистанционном обучении остаются ученики 420 классов в 179 школах и студенты 40 групп в 10 колледжах и техникумах.

Напомним, за сутки на Кубани выявили 1020 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заразившихся насчитывается 181 ребенок.

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