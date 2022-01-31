Ликвидировать последствия непогоды продолжают в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Всего за выходные в городскую ЕДДС поступило 100 заявок на откачивание воды вблизи домов. Работы проводились по улицам Ленина, Отдельской, Лермонтова, Полковой, Краснодарской, Кубанской.

В городе продолжают работать 8 ассенизаторских машин, 2 пожарные машины и передвижная насосная станция.

Тем временем в регионе на смену снегопадам и обильным дождям придет потепление. Повышение температуры на Кубани ожидают уже в начале февраля.