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Общество31 января 2022 9:27

Ликвидировать последствия непогоды продолжают в Славянске-на-Кубани

На улицах города откачивают воду
Светлана ОВДЕЙ
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Ликвидировать последствия непогоды продолжают в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Всего за выходные в городскую ЕДДС поступило 100 заявок на откачивание воды вблизи домов. Работы проводились по улицам Ленина, Отдельской, Лермонтова, Полковой, Краснодарской, Кубанской.

В городе продолжают работать 8 ассенизаторских машин, 2 пожарные машины и передвижная насосная станция.

Тем временем в регионе на смену снегопадам и обильным дождям придет потепление. Повышение температуры на Кубани ожидают уже в начале февраля.

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