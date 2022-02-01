204 единицы техники убирают мусор из контейнеров на улицах Краснодара

В Краснодаре продолжают убирать от мусора контейнерные площадки Фото: пресс-служба городской администрации

204 единицы техники продолжают убирать мусор из контейнеров на улицах Краснодара. Работы по расчистке не прекращались и ночью, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в городе остаются необработанными не больше 15% площадок для мусорных контейнеров. А управляющие организации продолжают расчистку подходов к ним.

Напомним, мусор с большинстве контейнеров накапливался из-за обильного снегопада - подъезды к площадкам засыпало, из-за чего техника не могла проехать в жилые дворы. В то же время к ответственности за заснеженные дворы привлекли 110 управляющих организаций города.