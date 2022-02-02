Мужчине грозит 7 лет тюрьмы за кражу бутылки водки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчине грозит 7 лет тюрьмы за кражу бутылки водки. Его задержали во Владикавказе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Отмечается, что ранее судимый 35-летний житель Лабинского района украл алкоголь в магазине на пересечении улиц Каляева и Северной. Он схватил бутылку с прилавка и скрылся.

Грабителя пыталась задержать продавщица, но он оттолкнул женщину. Сумма ущерба превысила пять тысяч рублей.

Мужчину задержали во Владикавказе. Он признался, что еще не успел выпить напиток.

Возбуждено уголовное дело. Жителю Лабинского района грозит до семи лет лишения свободы.