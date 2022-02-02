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Общество2 февраля 2022 11:56

Вице-мэра Краснодара оставили в СИЗО до марта

Кирилла Мавриди обвиняют во взяточничестве
Светлана ОВДЕЙ
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Кирилл Мавриди Фото: krd.ru

Кирилл Мавриди Фото: krd.ru

В Краснодаре продлили арест вице-мэра города. Срок пребывания в СИЗО Кириллу Мавриди продлили до 3 марта. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Проверка в администрации краевого центра состоялась в декабре 2021 года. Пробывшего на посту месяц замглавы города Кирилла Мавриди задержали по подозрению во взяточничестве. Предполагается, что он получил полмиллиона рублей за попустительство по службе, кроме того, брал деньги за акты о выполненных работах.

Ранее ему уже продлевали арест до февраля.