Более 800 пачек сигарет, спрятанных в салоне авто, обнаружили таможенники в Сочи

Упаковки были спрятаны под обшивкой в салоне Фото: Краснодарская таможня по г. Сочи

Контрабандную партию сигарет обнаружили в автомобиле таможенники Сочи. Водитель пытался перевезти через российско-абхазскую границу более 800 спрятанных пачек продукции. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по городу Сочи.

При проверке авто VOLVO S40 сотрудники обнаружили упаковки в оборудованных тайниках. Пачки сигарет были спрятаны под обшивкой двери, боковой стенки багажника и в панели приборов. Как выяснилось, продукцию мужчина перевозил для продажи в России.

- Из автомобиля извлечено 828 пачек сигарет - 16560 штук - с абхазскими акцизными марками. Упаковки и автомобиль изъяты, образцы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены административные дела, - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни по городу Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о подобной попытке обойти закон и перевезти упаковки сигарет через границу. Пассажиры спрятали пачки под одеждой.