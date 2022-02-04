Педагог из Краснодара стала Учителем года Кубани-2022

Екатерина Щербакова - преподаватель математики гимназии №23 Фото: @kondratyevvi

Педагог из Краснодара стала победителем очного этапа конкурса «Учитель года Кубани-2022». Главный приз завоевала Екатерина Щербакова – преподаватель математики городской гимназии №23. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, поздравив педагога с победой.

Второй тур очного этапа состоялся 4 февраля. Участниками стали прошедшие шесть педагогов - они представили педагогический опыт и рассказали об эффективных методах и приемах в задании «Мастер-класс». Имя победителя объявлено на церемонии закрытия.

Теперь Екатерина Щербакова представит Кубань в финале конкурса «Учитель года России-2022». Заключительный этап пройдет в Тюмени.