Прокуратура Кубани организовала проверку после отказа в приобретении препарата для мальчика со СМА

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после отказа в приобретении препарата для мальчика со СМА. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры края Николай Асабин встретился с отцом Марка Угрехелидзе.

- В ходе проверки будет дана оценка принимаемых мер со стороны министерства здравоохранения региона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне стало известно об отказе в покупке лекарства для 3-летнего Марка Угрехелидзе со СМА. В краевом министерстве здравоохранения пояснили, что решения находятся в компетенции федеральных клиник.