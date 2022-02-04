Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 13:23

Прокуратура Кубани организовала проверку после отказа в приобретении препарата для мальчика со СМА

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры края Николай Асабин встретился с отцом мальчика
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после отказа в приобретении препарата для мальчика со СМА. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры края Николай Асабин встретился с отцом Марка Угрехелидзе.

- В ходе проверки будет дана оценка принимаемых мер со стороны министерства здравоохранения региона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне стало известно об отказе в покупке лекарства для 3-летнего Марка Угрехелидзе со СМА. В краевом министерстве здравоохранения пояснили, что решения находятся в компетенции федеральных клиник.