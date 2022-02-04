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Происшествия4 февраля 2022 13:29

Видео с места схода тепловоза в Апшеронском районе Кубани, где пострадали 3 человека

Причина происшествия устанавливается
Светлана ОВДЕЙ
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Причины схода тепловоза с рельсов устанавливают Фото: instagram.com/apsmi

Причины схода тепловоза с рельсов устанавливают Фото: instagram.com/apsmi

Тепловоз сошел с рельсов в Апшеронском районе Кубани. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Состав сошел с путей в 13:10 на участке Комсомольская – Апшеронская. Причина произошедшего устанавливаются, однако уже известно, что в результате ЧП пострадали 3 человека - машинист, его помощник и составитель поездов, сообщили в пресс-службе РЖД Северо-Кавказской железной дороги. Они госпитализированы с травмами в городскую больницу Апшеронска.

- На место происшествия направлена следственно-оперативная группа Белореченского линейного отдела полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Уточняется, что пассажирское сообщение приостановлено.