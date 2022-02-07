Жители Краснодара могут не оплачивать квитанции с огромными суммами за тепло

Жители Краснодара по ошибке получили многотысячные счета за тепло Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Автономной теплоэнергетической компании заявили, что во время формирования квитанций с оплатой за услуги теплоснабжения на сайте произошел технический сбой. В итоге краснодарцы узнали из личных кабинетов, что отопление их квартир в январе обойдется в суммы, в несколько раз превышающие оплаты за предыдущие месяцы. Например, некоторые жители городских многоэтажек получили электронные счета на 20 и больше тысяч рублей.

- На текущий момент в личном кабинете потребителя продолжаются технические работы. Осуществляется переход на программное обеспечение, которое позволит абонентам в будущем пользоваться сервисом онлайн-оплаты. Поэтому возможны неточности в отображении сумм для некоторых абонентов, - пояснили в пресс-службе АО "АТЭК".

Также в энергетической компании заверили, что в ближайшее время произведут перерасчет и отправят потребителям верные квитанции на оплату.