Высшая коллегия судей подтвердила разрешение возбудить дело на судью Краснодарского краевого суда

Юрий Захарчевский станет фигурантом уголовного дела о наезде на велосипедиста

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила следователям возбудить уголовное дело в отношении статусного подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ВККС РФ.

- Коллегия удовлетворила представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении судьи Краснодарского краевого суда Захарчевского Ю.В. по пункту «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 29-летний велосипедист Данил Юханов ехал в аптеку для беременной жены, когда сзади в него резко воткнулся черный Land Cruiser. От удара парень отлетел на несколько метров и подняться уже не смог. Водитель внедорожника дал по газам. От многочисленных травм молодой мужчина почти сразу впал в кому. Спустя четыре месяца он умер в больнице, не приходя в сознание.

Кто сидел за рулем внедорожника, было известно сразу. Сам судья Захарчевский не отрицал этого. Но до нынешнего момента он не был даже лишен водительских прав.

Уголовное дело по факту аварии возбудили только в сентябре 2020 года. Но «на неустановленное лицо». Более того, виновником аварии числился только автомобиль, но не человек. И только после публикации в "КП" - Кубань" под свой контроль дело взял глава Следкома Александр Бастрыкин. Он настоял о передаче его в Центральный аппарат для объективного расследования.