Судья сбежал с места аварии, из-за которой погиб велосипедист в Краснодаре, и пойдет под следствие

Коллегия судей разрешила возбудить дело на Юрия Захарчевского

Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего уже судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского. Такой исход уже казался невероятным для родных 29-летнего Данила Юханова. За рулем своего внедорожника в апреле 2020 года вершитель судеб сбил парня на велосипеде и сбежал с места ДТП, но даже не был лишен водительских прав.

7 февраля Высшая квалификационная коллегия РФ собралась, чтобы рассмотреть представление главы Следкома Александра Бастрыкина. Правоохранители запросили разрешение профессионального сообщества лишить Захарчевского неприкосновенности и возбудить в отношении него уголовное дело. К слову, на прошлой неделе Юрий Захарчевский сам попросил отставки и был уволен. Но статус свой не потерял.

Коллеги по мантии дали согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего уже судьи по двум статьям - оставление места ДТП и нарушение правил вождения, повлекших смерть человека.

- Коллегия удовлетворила представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении судьи Краснодарского краевого суда Захарчевского Ю.В. по пункту «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Добиться такого решения стало возможным после публикации в "Комсомолке". После резонанса дело было передано в Центральный аппарат и расследовано по всем правилам.

Напомним, как все начиналось. В большинстве смертельных аварий ее виновник, еще и трусливо удравший с места ДТП, гарантировано лишается прав и хорошо, если не свободы. Только не в этой истории.

В апреле 29-летний велосипедист Данил Юханов ехал в аптеку для беременной жены, когда сзади в него резко воткнулся черный Land Cruiser. От удара парень отлетел на несколько метров и подняться уже не смог. К Данилу подбежали прохожие, а водитель внедорожника дал по газам. От многочисленных травм молодой мужчина почти сразу впал в кому. Спустя четыре месяца он умер в больнице, не приходя в сознание.

- У Данила был перелом основания свода черепа, открытая черепно-мозговая травма, - рассказывают «Комсомолке» родственники.

Свидетели драмы вызвали полицейских и скорую. Они же, к счастью, запомнили номера машины. От «крузака» на месте аварии остались следы - накладка с правого зеркала и подкрылок. Трагедия попала на уличные камеры видеонаблюдения.

Надо отдать должное полицейским, в считанные минуты автомобиль нарушителя они нашли на соседней улице. Когда выяснилось, кто им управлял, правоохранители оторопели. Судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский отпираться не стал. Но на опросе, посмотрев видео момента аварии, сказал, что не помнит столкновения. Он, по его словам, вообще часто теряет сознание, и, возможно, так было и в этот раз. Казалось бы, картина ясна. Но...

- Было вынесено несколько постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Под предлогом того, что разрешение на это дает только Квалификационная коллегия судей. Но есть механизм, который в данном случае просто не был запущен. Статусный водитель - судья Захарчевский - так и остался только свидетелем аварии, но не его фигурантом, - говорит адвокат потерпевшей семьи парня Алексей Иванов.

В сентябре 2020 года уголовное дело все-таки возбудили, но почему-то «на неустановленное лицо». Более того, виновником аварии числился только автомобиль, но не человек.

Даже несмотря на то, что в материалах проверки имелась нотариально заверенная копия соглашения Юрия Захарчевского и матери потерпевшего Данила Юханова о том, что лечение парня будет происходить за его счет. Это косвенно доказывало признание его вины.

Справедливости ради, Юрий Захарчевский все-таки извинился перед семьей парня за ту аварию и даже участвовал в лечении Данила, перечислив потерпевшим, по их словам, 150 тысяч рублей. Но после смерти парня связь с ним и вовсе оборвалась.

После публикации в «Комсомолке» резонансное дело передали в Центральный аппарат Следственного комитета России. Ход расследования взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Чтобы исключить любое давление на следствие, проводилось оно в Ростове-на-Дону.

КОНКРЕТНО

Экспертиза дала ответ на вопрос, кто виноват

Специалисты провели не одну экспертизу (имеются в распоряжении редакции) и даже следственный эксперимент. Выводы были исчерпывающими: водитель Land Cruiser Юрий Захарчевский все-таки нарушал правила дорожного движения в тот вечер, когда сбил Данилу Юханова. Хотя скорость судейского автомобиля по прошествии многого времени установить уже невозможно, у Захарчевского была возможность затормозить.

- Водитель мог предотвратить ДТП, - говорится в экспертном заключении.

Более того, водитель «крузака» не имел права покидать место происшествия. А обязан был остановиться и включить аварийные огни.

Во время допроса в качестве свидетеля Юрий Захарчевский утверждал, что не помнит момента аварии. Он говорил, что почувствовал себя плохо и почти потерял сознание аккурат в том месте, где получил смертельные травмы Данила Юханов. Но именно это, считают эксперты, является нарушением еще одного пункта правил дорожного движения, где говорится, что садиться за руль в таком состоянии Захарчевскому было нельзя.

Как ни странно, несмотря на жалобы на плохое самочувствие, на своем Land Cruiser Юрий Захарчевский продолжал ездить даже после резонансного ДТП. Его не лишили возможности управлять автомобилем до окончания разбирательства.

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