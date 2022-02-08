Роспотребнадзор не нашел угрозы для питьевой воды в Анапе из-за наводнения на кладбище

Могилы стоят в воде. Фото: "Газета Анапа"

Роспотребнадзор не нашел угрозы для питьевой воды в Анапе из-за подтоплений на кладбище. Об этом сообщили в ведомстве на запрос "КП"- Кубань".

- Кладбище находится в трех километрах от жилой застройки. Питьевую воду Анапа получает из поверхностных водоемов (р.Кубань). Поэтому опасности никакой нет для людей, - прокомментировали "КП"- Кубань" в ведомстве.

Фото: "Газета Анапа"

Напомним, городское кладбище в Анапе затапливает этой зимой уже дважды. В феврале могилы по-прежнему находятся в воде. Более того, ею заполнены еще пустующие ямы для захоронения усопших, что говорит о грунтовом происхождении подтоплений.

В мэрии Анапы ситуация тоже вызывает беспокойство. Власти нашли для траурных процессий другую альтернативу. И планируют бороться с водой.