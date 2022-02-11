Около 50 кубанских предприятий поставляют продукцию в Беларусь Фото: пресс-служба краевой администрации

Около 50 кубанских предприятий поставляют продукцию в Беларусь. Вопрос экономических связей обсудили губернатор края Вениамин Кондратьев и полномочный посол РФ в республике Борис Грызлов.

- Кубань с республикой связывают долгие деловые отношения. Сегодня около 50 предприятий Кубани поставляют свои товары в Беларусь, но их может быть больше. Перспективы есть у производителей вина, чая, риса - эти продукты пользуются большим спросом. Уверен, с вашей поддержкой мы сможем приобрести новых партнеров, - сказал глава региона.

Как отметил Борис Грызлов, в 2021 году торговый оборот края и республики составил 329 миллионов долларов.

- В 2022 году у вас есть возможность улучшить эти результаты, заключить дополнительные соглашения. Вы внесете большой вклад во взаимодействие Республики Беларусь с регионами России, - подчеркнул Борис Грызлов.

Ранее Вениамин Кондратьев посетил белорусское предприятие по производству транспорта. В регионе рассматривают замену автобусного парка электробусами.